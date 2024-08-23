Коралловые рифы в Мировом океане под угрозой исчезновения

В Мировом океане оказались под угрозой исчезновения большие коралловые рифы. По словам биологов, они теряют свой яркий цвет из-за того, что не могут, как прежде, взаимодействовать с окружающей средой. В чем причины проблемы, и есть ли шанс спасти рифы, которые являются домом для миллионов морских обитателей, расскажет Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Австралийские ученые подсчитывают урожай после небывало жаркого лета: кораллы возле страны-материка практически повсеместно обесцветились. Уцелела только малая часть на севере Большого барьерного рифа. Все остальное превратилось в белые пустынные поля кораллов-скелетов, между которых плавают редкие рыбки.

"Это уже пятый эпизод с 2016 года. Но на этот раз он особенно массовый. Видимо, кораллы не перенесли еще и выброс в океан большого количества пресной воды после наводнений в Австралии и частичек грязи", - считает океанолог Дэвид Ваченфилд.

Но такие поля коралловых скелетов разрастаются не только у берегов Австралии. Точно так же, гектарами, побелели коралловые рифы по всему Тихому океану, у берегов Бразилии - в Атлантическом, у Кении - в Индийском океане и севернее, в том числе Красном море. Впрочем, надежда, по словам исследователей, еще остается.

"Обесцвеченные кораллы еще не мертвы. Они просто отказываются взаимодействовать с привычными бактериями, потому что страдают от жары. Поодиночке кораллы и бактерии переносят жару лучше. Но они не могут функционировать друг без друга. И если это состояние длится слишком долго, или тепловой удар слишком сильный, - тогда кораллы умирают", - рассказал океанолог Давид Обура.

Число окончательно умерших кораллов тоже растет, причем настолько быстрыми темпами, что исследователи уже заговорили о четвертой волне массового вымирания рифов. Предыдущее - третье - было всего 10 лет назад. Первое в 1975-м, второе - на рубеже веков. То есть частота эпидемий увеличивается в геометрической прогрессии. Спусковым крючком становится температура воды, если она достигает 32 градусов. Прошлым летом этот рубеж был пройден в Красном море, в этом году почти везде в Южном полушарии. Филиппинские исследователи срочно начали искать виды кораллов, устойчивых к такой жаре.

"Цель - не спасти сразу все кораллы, но хотя бы найти одно из решений. Все, что оказывает влияние, всегда начиналось с малого", - заявила исследовательница кораллов Кармела Севилья.

Еще одним фактором, влияющим на кораллы, оказывается плотность воды: она меняется из-за притока пресной воды - и содержание угольной кислоты - она образуется, когда в океан оседает углекислый газ. И все же ученые уверены, знаменитые рифы из фильмов Жака-Ива Кусто человечество еще сможет увидеть, просто в других местах.

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