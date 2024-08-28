Realme представила ультрадешевый смартфон

Компания Realme анонсировала в Малайзии новый смартфон Note 60. Главным достоинством устройства является его низкая цена - около 8300 рублей в пересчете с малазийского ринггита по курсу на 27 августа 2024 года. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Realme Note 60 доступен в трех вариантах оперативной памяти и хранилища пользовательских данных: 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Note 60 также будет оснащен 6,74-дюймовым дисплеем (90 Гц), 32-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. В роли операционной системы выступит Android 14 с оболочкой Realme UI.

Толщина устройства составит 7,84 мм с учетом вылета блока камер. При этом заявлена защита от влаги и пыли по стандарту IP68.

Устройство будет доступно в цветах Voyage Blue и Marble Black. Старт продаж запланирован на 30 августа. Доберется ли новинка до российского рынка, не сообщается.

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