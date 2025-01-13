Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса

Все жители Лос-Анджелеса (США) получили уведомление об эвакуации на свои смартфоны из-за ошибки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание TechCruch.

По словам журналистов, срочное уведомление от властей с призывом эвакуироваться получили абсолютно все жители Лос-Анджелеса - по оценкам специалистов, в городе и округе проживает около 9 миллионов человек. Корреспондент местного издания Los Angeles Times Бриттни Мэджи отметила, что сообщение напугало горожан.

Уведомление от властей города было связано с пожарами, которыми оказались охвачены многие районы штата Калифорния. Позже администрация округа Лос-Анджелес заявила, что срочное сообщение было разослано пользователям смартфонов из-за ошибки, поэтому его получили жители удаленных от пожаров районов.

Также власти объяснили, что срочная эвакуация была объявлена только для жителей районов Калабасас и Агура-Хиллз. Для получения точной информации о связанных с эвакуацией мерпориятиях горожанам предложили обращаться к сайту округа.