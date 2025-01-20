Apple выпустит новые наушники

Новые спортивные беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 от Apple поступят в продажу в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман. Также из его новых заявлений следует, что Apple планирует провести брифинги для СМИ через неделю-полторы, чтобы рассказать о новых функциях устройства.

В отличие от AirPods Pro, Powerbeats Pro ориентированы на спорт и активный отдых, оснащены регулируемыми заушными крючками для надежной фиксации. Промо-ролик Apple прошлого года, где фигурировал бейсболист Сехеи Отани, демонстрирует более вертикальный и тонкий дизайн Powerbeats Pro 2 по сравнению с оригинальной моделью, которая теперь снята с производства.

Ожидается, что Powerbeats Pro 2 будут поддерживать мониторинг сердечного ритма во время тренировок с передачей данных в приложение "Здоровье" и другие совместимые приложения на iPhone. Анализ кода iOS 18 подтверждает возможность подключения наушников к тренажерам для измерения пульса. Кроме того, новые наушники получат активное шумоподавление, пространственное аудио и адаптивное аудио. Powerbeats Pro 2 будут доступны в цветах: черный, светло-бежевый, оранжевый и фиолетовый. Зарядный кейс будет оснащен портом USB-C.

По аналогии с другими новыми наушниками Beats, Powerbeats Pro 2 могут похвастаться улучшенным качеством звука, увеличенным временем автономной работы и расширенной кроссплатформенной совместимостью с Android, включая функцию поиска устройства.