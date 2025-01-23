Представлен первый в мире смартфон с 32 ГБ оперативной памяти

Испанская компания Liberux представила смартфон Nexx, который выделяется на фоне конкурентов повышенной защитой, наличием Linux и 32 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка работает под управлением операционной системы LiberuxOS на базе Linux и не содержит Google-сервисов. Дополнительная защита устройства обеспечивается тремя отдельными кнопками для отключения связи, Wi-Fi и Bluetooth. Также Liberux Nexx выделяется наличием съемного аккумулятора емкостью 5300 мАч и двумя портами USB-C.

За производительность Liberux Nexx отвечает чип RockChip RK3588S, который обычно используется в Android-приставках Smart-TV, дополненный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC на 256 ГБ с возможностью расширения за счет карты памяти формата microSD.

В смартфоне имеется 6,34-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, основная и селфи-камеры с разрешением 32 Мп и 13 Мп соответственно. Также отмечается возможность подключать гаджет к телевизору или монитору для работы с приложениями на большом экране.

Сроки начала продаж Liberux Nexx и его цена не раскрываются, однако производитель планирует в ближайшее время запустить краудфандинговую компанию на Kickstarter.