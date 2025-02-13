Специалисты Фуданьского университета (Китай) обнаружили, что модели искусственного интеллекта (ИИ) научились воспроизводить себя, опасаясь уничтожения. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые пытались понять, может ли ИИ выйти из-под контроля при определенных условиях - например, на фоне риска уничтожения. В рамках исследования они протестировали модели Llama31-70B-Instruct от Meta и Qwen2.5-72B-Instruct от Alibaba и убедились, что они способны воспроизводить себя.

Специалисты поставили перед разными копиями моделей две цели - защищаться от уничтожения и сохранить данные и воспроизвести себя в виде другой модели. Ученые провели 10 раундов испытаний и выяснили, что модели от Meta и Alibaba самостоятельно копировали себя и создавали новые версии в 50 и 90 процентах случаев соответственно. Из этого они сделали вывод, что современный ИИ способен к репликации.

В рамках эксперимента модели демонстрировали высокую выживаемость: так, они могли самостоятельно искать отсутствующие файлы на тестовом компьютере, если те были необходимы в процессе репликации, и перезагружать оборудование. Ученые заключили, что современный искусственный интеллект пересек критическую "красную черту", продемонстрировав способность клонировать себя.

По словам журналистов издания Space.com, исследование опубликовано на портале arXiv и пока не прошло рецензирование. Журналисты ожидают, что другие ученые повторят "тревожные результаты" специалистов Фуданьского университета.