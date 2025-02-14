Глава Apple рассекретил дату презентации нового iPhone

В последнее время в интернете активно обсуждаются слухи о новом iPhone SE. Недавно генеральный директор Apple Тим Кук подогрел эти обсуждения, опубликовав загадочный тизер на своей странице в соцсети X (Twitter). Об этом сообщает издание 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Приготовьтесь встретить нового члена семьи", - написал Кук, добавив, что презентация новых продуктов Apple состоится в среду, 19 февраля. Подробности пока не разглашаются, но видеоролик с переливающимся серебристым логотипом Apple вызвал большой интерес у пользователей.

По всей видимости, на презентации будет представлен новый бюджетный iPhone SE, который внешне напоминает iPhone 14. Согласно утечкам, устройство получит 6,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и вырезом для фронтальной камеры и Face ID. Внутри новинка будет оснащена чипом Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит поддерживать функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Предполагается, что iPhone SE будет иметь одну тыльную камеру, а его стоимость составит $499, что на $70 больше предыдущей модели.

Также возможно, что Apple представит другие продукты. Ходят слухи о новом MacBook Air на базе чипа M4, iPad Air с процессором M3, а также обновленной базовой модели iPad 11-го поколения. Некоторые пользователи увидели в тизере намек на новые AirPods, но наиболее ожидаемой новинкой остается iPhone SE 4-го поколения.