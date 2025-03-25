Глава Apple похвалил китайский ИИ

Генеральный директор Apple Тим Кук высоко оценил модели искусственного интеллекта, разработанные китайским стартапом DeepSeek. Его похвала прозвучала на фоне того, как Apple приближается к запуску Apple Intelligence в материковом Китае, ожидая одобрения регулирующих органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru,об этом сообщает издание MacRumors.

Выступая на Китайском форуме развития в Пекине, ежегодном государственном мероприятии, направленном на привлечение глобальных инвестиций, Кук, как сообщается, назвал модели искусственного интеллекта DeepSeek "превосходными". Он не уточнил, будет ли Apple стремиться к партнерству с этой компанией. Ранее, во время январской телеконференции Apple, посвященной финансовым результатам, Кук отметил, что "инновации, повышающие эффективность, - это хорошо", имея в виду компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как DeepSeek, которые смогли продемонстрировать впечатляющую производительность при более низких затратах на разработку.

DeepSeek получил высокую оценку за разработку больших языковых моделей, которые достигают результатов, сопоставимых с результатами американских компаний, таких как OpenAI, но при этом требуют значительно меньше ресурсов. Компания утверждает, что их модель R1 была разработана всего за два месяца с общими затратами в $5,6 млн.

В феврале сообщалось, что Apple достигла соглашения с Alibaba Group об интеграции моделей Qwen в Apple Intelligence для пользователей материкового Китая. Также считается, что компания ведет переговоры с Baidu, чтобы он стал дополнительным поставщиком больших языковых моделей для китайского рынка.