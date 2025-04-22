Браузер Microsoft оснастили ИИ

Корпорация Microsoft добавила сервис искусственного интеллекта (ИИ) Copilot в браузер Edge.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Neowin.

Об интеграции нейросети Microsoft и встроенного в операционную систему (ОС) Windows браузера стало известно после выхода бета-версии Edge. Программа для навигации в интернете получила отдельную вкладку, выделенную под Copilot.

Журналисты объяснили, что при ее открытии можно увидеть диалоговое окно Copilot и начать общение с виртуальным помощником. Из этого окна можно получить текстовый ответ, сгенерировать изображение, составить определенный план. По умолчанию Copilot находится на боковой панели. Также некоторые новые компьютеры имеют физическую кнопку для запуска нейросети.

Авторы Neowin отметили, что функция Copilot во вкладке Edge пока относится к экспериментальным. То есть для ее запуска нужно открыть браузер, перейти по адресу edge://flags и активировать функцию NTP Composer Use Copilot Search. Также они предупредили, что экспериментальные функции могут работать с ошибками.