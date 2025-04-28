Чип Neuralink вернул голос парализованному пациенту из США

Парализованный и не способный говорить пациент из США благодаря чипу Neuralink компании Илона Маска смог собственным голосом рассказать о себе пользователям X.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, у Брэдфорда Смита из Аризоны диагностирован Боковой амиотрофический склероз (БАС, дегенеративное заболевание центральной нервной системы, им страдал в том числе знаменитый ученый Стивен Хокинг). Тело мужчины практически полностью обездвижено, за исключением небольшого контроля над уголками рта и глазами, говорить он не может.

Чип позволяет Смиту "печатать мозгом", после чего текст трансформируется в речь. Голос на видео принадлежит ему - ИИ генерирует звук, используя записи речи, сделанные до того, как пациент потерял возможность говорить.

Смит на своей странице в X поблагодарил Маска и обратился к пользователям, предложив им задавать вопросы.