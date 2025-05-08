Азербайджан и Вьетнам обсудили вопросы сотрудничества в области кибербезопасности

Обсуждены вопросы сотрудничества в области IT, цифровизации, технологий и кибербезопасности между Азербайджаном и Вьетнамом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети X.

"Состоялась встреча с министром науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Мань Хунгом, находящимся с визитом в Баку. Были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области IT, цифровизации, технологий и кибербезопасности. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросу деятельности вьетнамских IT-компаний в Азербайджане в будущем", - отмечается в публикации.