Ученые из исследовательского центра City of Hope объяснили, почему у людей с диабетом повышенный риск развития раковых заболеваний. Об этом пишет Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По данным специалистов, из-за высокого содержания глюкозы в крови увеличивается риск повреждения ДНК человека. У диабетиков цепи ДНК более хрупкие, а также обладают меньшей способностью восстанавливаться. Это часто приводит к геномной нестабильности, которая может быть причиной рака.

"С ростом числа больных диабетом будет расти и число больных раком. Как это ни парадоксально, некоторые лекарства, которые принимают раковые больные, увеличивают риск диабета, а это в свою очередь увеличивает риск развития рака. Такой вот разрушительный вечный двигатель", - отметил один из авторов исследования, профессор Джон Термини (John Termini).

Ранее ученые выяснили, что одним из ранних симптомов рака поджелудочной железы является низкий уровень сахара в крови.

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