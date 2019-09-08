Ученые из Австралии выяснили, что беспокойные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте.

Об этом сообщает JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, дети, которые не соблюдали распорядок дня и имели некоторые проблемы с поведением, чаще сталкивались с бессонницей во взрослом возрасте.

Как отмечается, специалисты проанализировали базу данных, содержащую информацию о 16 тысячах человек.

Уточняется, что собирались данные о людях, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42.

Как подчеркивается, от бессонницы обычно страдали те, кто демонстрировал неправильное поведение в возрасте пяти или десяти лет. Такие дети, как правило были раздражительными и задирали окружающих.

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