https://news.day.az/medicine/1156360.html Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что этот овощ опасен из-за содержания в нем белка лектина, который растения используют для борьбы с вредителями.
По его словам, когда помидоры попадают в организм, то в нем запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.
Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления.
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