По статистике, порядка 30% случаев летального исхода связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом смертность от инфарктов и инсультов у населения Крайнего Севера удивительно низка. Там мало кто страдает от патологий сердечной деятельности. А всё потому, что основной продукт, который тут употребляют в пищу, - это рыба. Она богата рыбьим жиром.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Между тем регулярный приём Омега-3 способен трансформировать ваш организм волшебным образом. Вы будете не только чувствовать себя лучше, но и выглядеть привлекательнее. Это природный омолаживатель и активатор всех жизненно важных процессов. ИА "Экспресс-Новости" приводит всего 10 важных причин, которые стимулируют вас пойти в аптеку и купить это копеечное эффективное средство.

1. Снижение вероятности сердечных недугов

Употребление рыбьего жира заметно уменьшает уровень холестерина и предотвращает риск возникновения смертельно опасных бляшек. К тому же, Омега-3 кислоты способны снизить число триглицеридов, которые способствуют образованию налёта на стенках артерий.

2. Улучшаются мышление и память

Рыбий жир поддерживает мозговую деятельность и здоровье всех клеток нервной системы. Ежедневно употребляя его в капсулах или жидком виде, вы защищаете себя от болезни Альцгеймера, которая поражает многих к старости. Полезен продукт тем, кто по роду деятельности должен запоминать и перерабатывать большое количество информации. Вы будете генерировать гениальные идеи и поражать окружающих уровнем интеллекта.

3. Иммунитет крепче

При приёме рыбьего жира в организме вырабатываются простагландины, которые укрепляют иммунитет и помогают противостоять коварным инфекциям. Во многих странах Омега-3 давно добавляется в масло и маргарин на этапе производства.

4. Вы становитесь выносливее

Рыбий жир, попадающий в ваш организм, становится топливом для вашего организма. Расходуя эту поступающую извне энергию, вы экономите гликоген, который обычно идёт в расход при физической активности и выполнении упражнений в спортзале. Профессиональные спортсмены знают эту хитрость и перед тренировками всегда принимают рыбий жир.

5. Ткани не теряют эластичности

Не задумывались, почему люди, проживающие рядом с морем, почти не испытывают проблем с суставами? Жиры из рыбных продуктов регулярно смазывают ткани, защищая их от разрывов и травм.

6. Улучшается состояние кожи

Загазованность современных городов, стрессы, вредные привычки иссушают кожные покровы, делают их дряблыми и непривлекательными. Кислоты Омега-3 позволяют сохранить коллаген, поддерживающий упругость кожи. Кроме того, те, кто употребляет рыбий жир, никогда не страдают от прыщей, фурункулов и угревой сыпи.

7. Уходит лишний вес

Есть жир и терять жир - это реально? Почему бы и нет. Рыбий жир не откладывается на бёдрах и талии, как считают многие. Напротив, Омега-3 кислоты способны быстро расщеплять жиры и давать ощущение сытости.

8. Прощай, стресс

Рыбий жир - источник серотонина. Его считают гормоном радости, который помогает позитивно реагировать даже на стрессовые ситуации. Вот почему рыбий жир часто рекомендуют людям, склонным к депрессиям и психическим расстройствам.

9. Давление на глаза снижается

Рыбий жир очень полезен тем, кто страдает от проблем со зрением. Особенно его рекомендуют принимать при глаукоме. Отток глазной жидкости нормализуется, снижается давление. Само собой, продукт нельзя считать панацеей, но в качестве БАДа, поддерживающего зрение, очень даже сгодится.

10. Источник минералов и витаминов

Рыбий жир в избытке содержит витамины A и D. Они помогают избежать выпадения и ломкости волос и ногтей, так как улучшают транспортировку фосфора и кальция в тканях.

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