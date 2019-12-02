Сосуды выполняют в организме функцию транспортировки крови, кислорода и питательных веществ. Из-за своей "работы" они должны быть открытыми и эластичными. Однако со временем из-за вредных привычек сосуды могут сжиматься, что приведет к негативным последствиям, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.

Одним из них является курение. Из-за этой вредной привычки сосуды сжимаются, поэтому некоторые части тела не снабжаются кровью. Кроме того, страдает верхний слой сосудов, так как курение вызывает некие "дыры" и "шрамы".

Внутреннюю стенку сосудов может повредить и высокий уровень сахара в крови. По данному показателю в зоне риска находятся диабетики и преддиабетики.

Также проблемы с сосудами вызывает постоянно высокий уровень холестерина, так как он образует небольшие бляшки, которые делают артерии хрупкими и неэластичными.

Наконец, проблемы возникают при постоянном высоком кровяном давлении. Перекачивание крови при таком состоянии на стенки сосудов может привести к разрыву.

Для того, чтобы укрепить сосуды и как можно дольше сохранить их здоровыми, следует есть много овощей разных цветов и пищу, богатую ненасыщенными жирными кислотами. Помимо этого, необходимо поддерживать нормальный вес и гулять несколько раз в день, пишет "МедикФорум".

