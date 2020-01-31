Роспотребнадзор советует сразу же вызывать врачей, если человек зафиксировал у себя симптомы коронавирусной инфекции. Необходимо оставаться дома, контакт с другими людьми ограничить до минимума, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Если заболел кто-то из членов семьи, в ведомстве рекомендуют также вызвать врача и выделить больному отдельную комнату, близко подходить к нему нельзя - дистанция должна составлять не менее метра, контакт с людьми нужно ограничить до минимума.

"Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом)", - добавляют в ведомстве, отмечая, что ухаживать за больным должен только один член семьи.

Симптомы коронавирусной инфекции и гриппа частично совпадают. К ним относятся высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. Иногда могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Как носить медицинскую маску

В ведомстве рекомендовали использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ и в других ситуациях, когда высоки риски получить инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

"Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую", - пояснили в пресс-службе, добавив, что повторно ее использовать нельзя.