Какие существуют риски болезней по группе крови

Знать свою группу крови надо хотя бы для того, чтобы оценить риск развития некоторых заболеваний. Исследования подтверждают, что люди с той или иной группой крови склонны к повышенному риску развития опасных болезней. Знание своих уязвимых мест поможет в ранней профилактике заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Группы крови классифицируются по системе AB0, составленной ученым Карлом Ландштейнером в 1900 году. Согласно ей, есть четыре комбинации: первая группа (0), вторая группа (A), третья - (B) и четвертая группа (AB). Первая - самая распространенная, четвертую имеют лишь 4% населения Земли.

Также существует резус-фактор (Rh) - антиген на поверхности красных кровяных телец - эритроцитов. Он бывает положительным и отрицательным.

Деменция

Наиболее подвержены старческой деменции и потери памяти люди с IV группой крови. По данным исследований, обладатели этой группы крови имеют 82% риска развития этих недугов. Связано это с тем, что у этих людей обычно выше содержание особого типа белка, влияющего на свертываемость крови, который влияет на деменцию.

Сердечно-сосудистые заболевания

Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что у обладателей I группы крови реже встречаются сердечные приступы. Большинство людей с геном Adamts7 имеют повышенный риск сердечных приступов. Однако при первой группе крови увеличение такого риска не фиксируется. По данным автора исследования профессора Мюрадэя Риайли, люди с кровью I группы менее подвержены риску смерти от малярии, но более уязвимы для холеры и язв желудка.

Инсульт

Менее подвержены инсульту обладатели I группы крови - риск всего 9%. Что обусловливает эту закономерность, пока не ясно.

Тромбы

Обладатели крови II, III и IV типов имеют на 40% более высокий риск развития тромбов головного мозга, чем люди с I группой. IV группа крови повышает риск развития тромбоза на 20%, лишний вес - на 16%, а курение на 6%.

Онкология

Ученые в Каролинском институте в Швеции пришли к выводу, что II группа крови повышает риск развития рака желудка на 20%. Однако люди с I группой крови менее устойчивы к бактериям Helicobacter pylori, которые вызывают гастрит и язву желудка. Кроме того, обладатели крови I и II типов более подвержены раку поджелудочной железы и яичников. А люди с типом крови I менее устойчивы перед норовирусом (Caliciviridae, вызывает небактериальные эпидемии желудочно-кишечных заболеваний).