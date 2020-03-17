Врачи рассказали, как питаться на карантине

В связи с коронавирусом многие компании перевели сотрудников на работу из дома. В школах ввели режим свободного посещения, а студенты университетов переходят на дистанционное обучение.

По мнению врачей, длительное нахождение дома и отсутствие физической активности может привести к лишнему весу. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как правильно питаться, если вы на карантине.

Чтобы не набрать лишние килограммы во время нахождения дома, нужно придерживаться правильного питания. По словам диетологов, не стоит закупать слишком много еды в магазине, особенно любимой. Лучше покупать продукты чаще, но понемногу, если вы не находитесь на карантине по состоянию здоровья.

Врачи рекомендуют есть каждые три часа и минимизировать перекусы, чтобы избежать переедания. Так, например, не стоит злоупотреблять фруктами и орехами. Они очень калорийные и не дают чувства насыщения, поэтому есть риск набрать вес.

Кроме того, во время нахождения на карантине нужно пить достаточное количество воды.

Обезвоживание тоже является причиной переедания. Если вы любитель кофе, замените молоко на обезжиренное, а вместо сахара используйте сахарозаменители.

Еще диетологи советуют вести дневник питания и подсчитывать калории. Средняя суточная норма - примерно 2000 калорий.

Помимо этого, врачи рекомендуют добавить в распорядок дня хотя бы минимальную физическую нагрузку. Например, можно начать делать по утрам зарядку или разминку в перерывах между работой.