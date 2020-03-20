Ученые проследили за первыми этапами развития метастазов

Российские молекулярные биологи выяснили, что помогает раковым клеткам покидать первичную опухоль и формировать метастазы в других органах и тканях тела. Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в научном журнале Cells, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы исследования отмечают, что исследовать механизмы, которые регулируют процессы миграции клеток опухоли, очень важно для того, чтобы понимать, как развиваются онкологические заболевания. "Это безусловно важно для разработки новых эффективных методов их направленной терапии", - уверена Наталия Глушанкова, сотрудник Центра онкологии имени Блохина и один из авторов работы.

Как сегодня считают онкологи, человеческий иммунитет неплохо сдерживает рост первичных опухолей. С другой стороны, когда их клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам не видит. По оценкам американских ученых, причиной около 90% смертей раковых больных становятся именно метастазы.

За последние годы биологи открыли сразу несколько механизмов, которые позволяют раку обходить внимание иммунной системы и распространяться по организму. В некоторых случаях его клетки проникают внутрь определенных иммунных телец и заставляют их доставлять себя по другим частям организма. В других случаях они учатся выдавать себя за зарастающую рану или подделывать набор сигналов, который указывает на запуск воспалительных процессов.

Глушанкова и ее коллеги заинтересовались другой важной стороной развития метастаз - тем, как раковые клетки открепляются от "соседей" и покидают опухоль. Для этого процесса, как объясняют ученые, должно появиться много изменений в структуре внешних оболочек клетки, в ходе которых они "учатся" менять свою форму и самостоятельно передвигаться.

Побег из опухоли

Российские ученые обратили внимание, что этот процесс похож на то, как ведут себя стволовые клетки кожи во время залечивания порезов и ран. Этот процесс, как отмечают ученые, можно легко запустить в искусственно выращенных клетках кожи с помощью молекул гормона EGF.

Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили подобные тельца и обработали их специальными светящимися антителами, которые могли присоединяться к белковым молекулам, соединяющими клетку с ее соседями. Добавив в их питательный раствор небольшое количество EGF, биологи следили за разрушением этих связей и тем, как менялось поведение и облик стволовых клеток.

Оказалось, что эта процедура меняла то, насколько активными были молекулы фермента LIMA1, одного из главных белковых пептидов, который управляет процессом сборки и поддержания каркаса клеток. Он не дает его белковым нитям распасться и помогает им соединяться друг с другом, повышая прочность этой конструкции.

Добавление EGF, как выяснили ученые, меняло структуру LIMA1 таким образом, что это вещество уже не могло удерживать этот каркас в жестком положении. В результате связи между клетками ослаблялись и они получали возможность передвигаться.

Как отмечает пресс-служба РНФ, этого белка недостает во многих типах раковых клеток. Поэтому если с помощью генной терапии восстановить в клетках нормальный уровень его синтеза, это может послужить одним из способов борьбы с метастазами, заключают ученые.