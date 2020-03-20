Факты, которые обязательно нужно знать о коронавирусе

Информации о коронавирусе с каждым днем появляется все больше и больше. Как не потеряться в потоке новостей и не забыть об основных фактах о заболевании, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Основные симптомы коронавируса и отличие его от простуды

Вирус вызывает сильный кашель, поднимается высокая температура, которую крайне сложно сбить, возникают трудности с дыханием. Некоторые эксперты также отмечают у заболевших сухость в носу, а также резкое повышение давления и учащение сердцебиения. Насморк и покраснение горла у пациентов с коронавирусом отмечается крайне редко.

Профилактические меры

Тут все эксперты сходятся в одном - мыть руки! Тщательно, часто, обязательно с мылом и не менее 20-30 секунд. Не трогать лицо и по возможности как можно меньше прикасаться к различным поверхностям. Отказаться от мест массового скопления людей. Что касается ношения масок, то, по мнению специалистов, здоровым людям они не нужны. А вот болеющим надевать эти средства защиты как раз необходимо: чтобы не заразить других.

На каком расстоянии нужно держаться от потенциально заболевших и больных

Вирус содержится в слюне и передается другому человеку, попадая на слизистые. Поэтому оптимальное расстояние, на котором возможно безопасное общение с заразившимся коронавирусной инфекцией - 2,5 метра.

Сколько времени вирус живет на поверхностях

Эксперты заявляют, что вирус остается на поверхностях в течение нескольких дней. Например, на картоне он способен жить около суток, на пластике и стали - до 72 часов, медные поверхности избавляются от него примерно за 5 часов, а в воздухе в форме мельчайших частиц вирус способен сохраняться около 3 часов. Специалисты также отмечают, что вирус погибает от дезинфицирующих средств и призывают обрабатывать поверхности антисептиком.

Какая возрастная категория наиболее уязвима для коронавируса

Пожилые люди оказываются в зоне риска. На это есть объективные причины: у взрослых больше хронических заболеваний, отмечаются скачки давления, проблемы с легкими.

Что касается детей, как правило, они менее подвержены вирусу или переносят его в легкой форме. Кроме того, детский организм лучше подготовлен к любым вирусам. Но стоит помнить о том, что и от тяжелого протекания заболевания ни дети, ни молодые люди все же не застрахованы. Все зависит от иммунитета каждого конкретного человека и множеством других факторов. Кроме того, у детей могут отсутствовать или быть слабо выражены симптомы заболевания, но при этом они остаются переносчиками болезни и могут легко заразить своих старших родственников.

Что делать при симптомах коронавируса

В поликлинику идти не стоит, вызывайте на дом врача. Не медлите с обращением к специалистам, если вас мучает высокая температура и одышка. Оставайтесь дома и ждите бригаду врачей.