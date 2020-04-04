Польские ученые разработали средство, которое замедляет заражение коронавирусом

Группа ученых из Ягеллонского университета польского Кракова заявила, что нашла средство, которое значительно замедляет заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщило Польское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследователи считают, что их достижение - многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства. "Разработанная нами субстанция - инновация мирового уровня", - указал вирусолог профессор Кшиштоф Пырц. Изобретение представляет собой химическое соединение под названием HTCC. Сообщается, что оно влияет не только на SARS-CoV-2, но и на MERS-CoV - возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в Саудовской Аравии осенью 2012 года.

Теперь польские ученые рассчитывают начать клинические исследования своего средства. HTCC запатентовано и ранее тестировалось на животных, разрешения на использование у людей пока не получено. У грызунов эта субстанция не вызывала ухудшений в работе органов дыхания и не демонстрировала токсичность.

Полимерное соединение HTCC было создано на основе хитозана, полученного из креветок или грибов. Исследователи показали, что этот полимер связывается с белком Спайка, который образует "корону" вируса, и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, попадающим в клетку.

Работа проводилась с применением не только стандартной клеточной модели, но и продвинутой системы, моделирующей полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека. "Это одна из самых совершенных моделей", - подчеркивают авторы исследования.