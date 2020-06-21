https://news.day.az/medicine/1246544.html Ученые подтвердили влияние группы крови на степень тяжести коронавируса
Ученые подтвердили влияние группы крови на степень тяжести коронавируса
Ряд независимых исследований говорят о том, что группа крови человека напрямую влияет на степень тяжести заболевания при коронавирусе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, об этом сообщается в журнале The New England Journal of Medicine.
Наиболее тяжело новый вирус переносят обладатели второй группы крови.
При этом люди с первой группой крови чаще всего являются бессимптомными носителями или болеют в легкой форме.
Подобные выводы делали раньше ученые из Германии, теперь к ним присоединились эксперты из Колумбийского университета в США, Мазандаранского медуниверситете Ирана и нескольких медучреждений Китая.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре