Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни

Житель английского города Йорк рассказал, что боль в его животе оказалась симптомом смертельной болезни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний юрист Адам Грей (Adam Gray) вспоминает, как в июле 2018 года вернулся после медового месяца с беременной женой Кристиной и отправился в больницу. По возвращении из ЮАР мужчину беспокоили боли в животе. Врачи провели обследование и поставили ему страшный диагноз - редкая и неизлечимая форма рака. Опухоль выявили в поджелудочной железе, печени, легких и лимфоузлах.

"Мы готовились к рождению нашей первой дочери. Я только получил новую работу в Лондоне и чувствовал себя прекрасно, - вспоминает Грей. - Неожиданно мой мир начал рушиться". Британец утверждает, что вел здоровый образ жизни, поэтому не допускал мысли о серьезных заболеваниях. Он ежедневно проезжал на велосипеде около 15 километров до работы, а по выходным играл в футбол.

За 10,5 месяцев Грей прошел 12 курсов химиотерапии. "Я чувствовал себя ужасно. Я все время мучился от боли и тошноты, - говорит он. - Но день, когда родилась моя дочь Амели, стал самым лучшим в моей жизни".

На данный момент семья Грея собирает деньги на лечение в Германии, которое может продлить ему жизнь.