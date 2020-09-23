Раскрыта тайна древней опасной инфекции

Ученые Университета Отаго раскрыли тайну распространения опасной инфекционной болезни, называемой фрамбезией и вызываемой бактерией Treponema pallidum. Об этом сообщается в журнале Bioarchaeology International, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали древние человеческие останки, найденные при раскопках археологического памятника Ман Бакво во вьетнамской провинции Ниньбинь. Они обнаружили признаки болезни, вызывающей необратимое повреждение костей, у скелетов возрастом четыре тысячи лет. До сих пор не было убедительных доказательств существования фрамбезии в доисторической Азии.

Ученые полагают, что болезнь получила распространение при развитии сельского хозяйства. Фермеры, жившие на территории современного Китая, переселялись на юг, в результате чего фрамбезия была передана племенам охотников-собирателей, которые являются прямыми потомками людей, мигрирующих из Африки в Азию и заселивших впоследствии Новую Гвинею, Соломоновы острова и Австралию.

Фрамбезия, от которой страдают, главным образом, дети, передается через прикосновения и характеризуется сильными поражениями кожи. Болезнь ликвидирована в большей части мира, но по-прежнему широко распространена в западной части Тихого океана, где от нее страдают около 30 тысяч человек.