Стала известна болезнь, которая дает иммунитет к коронавирусу

Люди, которые переболели лихорадкой денге, могут вырабатывать определенный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора Мигеля Николелиса из американского университета Дьюка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, американскому ученому удалось выяснить, что в регионах, где ранее свирепствовал этот тип лихорадки, распространение коронавируса идет гораздо более медленными темпами.

"Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2", - заявил Николелис.

Если предположение о взаимосвязи двух инфекций подтвердится, распространение коронавируса можно будет затормозить массовой вакцинацией от лихорадки денге.

Лихорадка денге - это флавивирус, переносимый комарами, выявленный в тропических и субтропических регионах мира. Симптомы заражения схожи с гриппом, однако без соответствующего лечения летальность у пациентов с тяжелой формой заболевания составляет 20%.