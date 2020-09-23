Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Компания Johnson & Johnson приступила в среду к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Johnson & Johnson сегодня объявила о запуске третьей фазы масштабного, ключевого, международного исследования кандидата вакцины от COVID-19", - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в исследовании примут участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве России, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что уже получены заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.