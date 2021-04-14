Найден способ борьбы со смертоносными опухолями

Ученые из Лондонского университета королевы Марии нашли новый способ лишить раковые клетки опухоли мозга энергии, чтобы предотвратить их дальнейший рост. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали действие природного соединения гексафосфата инозита (IP6), которое присутствует почти во всех животных и растениях. Оказалось, что оно способно подавлять развитие медуллобластомы - самой распространенной опухоли головного мозга у детей, которая характеризуется высокой смертоносностью. Существует несколько подгрупп опухоли (WNT, SHH, G3 и G4), при этом G4 является наименее изученной.

Ученые продемонстрировали, что в клетках опухоли G4 наблюдаются высокие уровни белка BMI1, который поддерживает рост опухоли. Также присутствует белок CHD7, играющий роль в развитии данной подгруппы. Однако активность BMI1 можно подавить, обработав клетки опухоли IP6. Если сочетать IP6 с цисплатином (химиотерапевтическим препаратом), то такая терапия будет убивать опухолевые клетки более эффективно.