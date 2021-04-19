Иммунолог оценил влияние вакцинации от COVID-19 на фертильность

Российский иммунолог Владислав Жемчугов развеял миф о влиянии вакцинации от коронавируса на способность рожать. Такие подозрения появились ранее из-за вопроса в анкете для участников клинических испытаний, где людей спрашивали, планируют ли они стать родителями в ближайшие полгода, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Разошлось глупое убеждение, что вакцинация влияет на фертильность, способность рожать детей, беременеть и так далее. Просто в анкете клинического исследования был вопрос, не планируете ли вы в ближайшие полгода детей, что людей страшно напугало, сразу стали домыслы рождаться", - заявил иммунолог.

Также он подчеркнул, что это были клинические испытания. В настоящее же время этого вопроса больше нет. "Что касается фертильности, да, там используется аденовирус, но его зимой 20-30% населения переносит как простуду. Ничего в этом страшного нет", - добавил эксперт.