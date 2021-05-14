Названа причина появления пятен на руках после вакцины Moderna

Американские медики выяснили, что прием вакцины Moderna иногда приводит к появлению характерных красных пятен на руках пациентов в результате развития у них своеобразной отложенной иммунной реакции на молекулы РНК или жировые частицы вакцины. Эти пятна не являются опасными для здоровья пациента, пишут ученые в статье в журнале JAMA Dermatology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проведенные нами клинические исследования и гистопатологический анализ указывают на то, что эти пятна представляют собой отложенную форму реакции гиперчувствительности. Как правило, они чаще возникают после приема второй дозы вакцины и сам по себе процесс появления этих пятен не связан с появлением серьезных побочных эффектов, связанных с вакцинацией", - пишут исследователи.

Вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, представляют собой особые жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК коронавируса. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки SARS-COV-2, что приводит к появлению иммунной реакции на возбудителя COVID-19.

Группа американских медиков под руководством Алисии Литтл, доцента Йельского университета (США), раскрыла причины появления красных пятен на руках реципиентов вакцины компании Moderna, одного из самых распространенных побочных эффектов от ее приема. Их появление почти всегда вызывает беспокойство у пациентов, однако до настоящего времени ученые не могли сказать, как они возникают и несут ли они какую-то угрозу для здоровья.

Руководствуясь подобными соображениями, Литтл и ее коллеги детально изучили пятна, появившиеся на руках 16 пациентов, получивших первую и вторую дозу прививки в университетском госпитале в конце января и начале февраля 2021 года. Ученые детально изучили истории их болезней, в том числе прошлые случаи развития аллергии, а также собрали образцы тканей из пораженных участков кожи рук.

Как обнаружили ученые, пятна на руках у всех пациентов появились примерно через неделю после приема первой или второй дозы вакцины, причем повторное прививание обычно приводило к заметно более быстрому появлению этих кожных высыпаний, чем первичная инъекция жировых наночастиц.

Изучив содержимое пятен, ученые обнаружили в большинстве из них характерный набор иммунных клеток, участвующих в развитии реакции гиперчувствительности во время острых приступов аллергии. В данном случае, как подчеркивают исследователи, эта реакция была отложенной и очень медленной, в результате чего угроза для здоровья и жизни пациентов фактически отсутствовала.

По словам Литтл, пока ученые не могут исключить, что нечто подобное не происходит при приеме вакцины компании Pfizer. Как надеются исследователи, последующие наблюдения помогут им найти ответ на этот вопрос, а также выделить ту часть вакцины Moderna, которая непосредственно провоцирует развитие замедленной реакции гиперчувствительности.