Ученые нашли вероятный путь проникновения коронавируса в мозг

Нейробиолог Джозеф Глисон и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли вероятный путь проникновения коронавируса в мозг, пишет EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые представили усовершенствованную модель органоида мозга - ассемблоид, который обогатили перицитами - специализированными клетками, которые обвивают кровеносные сосуды. В ассемблоидах содержалось много типов клеток головного мозга и дополнительные перициты, чтобы специалисты могли увидеть потенциальный путь проникновения коронавирусной инфекции в клетки мозга.

Сначала исследователями было обнаружено, что SARS-CoV-2 инфицировал перициты, а после приводил к повсеместному повреждению. Выяснилось, что основной мишенью "вторичного" инфицирования являлись астроциты.

Глисон считает, что кровеносные сосуды являются весьма вероятным путем проникновения коронавируса в мозг, по которому инфекция сначала инфицирует перициты, после чего распространяется на другие типы клеток мозга.

При этом инфицированные перициты могут стать причиной воспаления кровеносных сосудов и в результате спровоцировать тромбоз, инсульт и другие осложнения, которые часто проявляются у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона сообщили, что присутствие антител остается достаточно значительным даже через девять месяцев после заражения SARS-CoV-2 вне зависимости от того, была ли инфекция явной или бессимптомной. Ученые проверили более 85 процентов жителей в итальянской коммуне Во на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в феврале и марте 2020 года. Повторный анализ на антитела проводился в мае и ноябре 2020 года.