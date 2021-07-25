Иммунолог предупредил о новой суперинфекции после COVID-19

Врач-иммунолог Эдуард Шунков предупредил, что в мире может появиться сверхсильный штамм коронавируса, из-за чего пандемия может стать более масштабной. Его слова приводит газета "Невские новости".

Как заявил специалист, при негативном варианте развития событий появится сверхсильный штамм COVID или произойдет скрещивание с другими вирусами.

По его словам, пандемия может достигнуть "угрожающих масштабов и унести жизни десятков миллионов людей", как это было во времена испанского гриппа. "Если произойдет скрещивание с другими вирусами, может появиться новая суперинфекция", - сказал Шунков.

Однако врач назвал и положительный вариант развития событий. По его мнению, вирус может настолько потерять свои губительные свойства, что станет заурядной сезонной инфекцией. "Он будет обладать низкой летальностью, и его течение будет без тяжелых проявлений", - сказал он.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл способ, который поможет остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику. Он заявил, что побороть пандемию поможет вакцинация 70 процентов населения каждой страны к середине следующего года. По словам Гебрейесуса, пандемия нового коронавируса является испытанием, с которым мир не справляется.