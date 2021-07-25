Когнитивные нарушения после COVID-19 являются одним из последствий любого вируса

Нарушение когнитивных функций - ухудшение памяти и снижение концентрации внимания - после коронавирусной инфекции является нормальным явлением, поскольку подобные осложнения могут возникать после любого вируса. Период восстановления когнитивных функций составляет не менее месяца и является индивидуальным, сообщили опрошенные ТАСС эксперты в области психиатрии и психологии, передает Day.Az.

"Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды - то есть нарушение капиллярного кровотока - и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения. Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей", - сказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Он добавил, что любой человек после болезни быстро устает и долго восстанавливается. "Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет", - отметил он. По его словам, работа капиллярной сети ухудшается в результате переноса вируса - то есть мозг голодает.

С ним согласен заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов. "Снижение концентрации внимания - не самое частое последствие ковида, однако на ухудшение памяти люди жалуются часто. И это объяснимо: люди выходят из болезни обессиленные, долго восстанавливаются. Естественно, такие функции, как внимание и память, страдают", - отметил он.

Восстановление в таком случае может занять не менее месяца, но все зависит от каждого человека индивидуально, заключил Федорович.