Ученые занялись поиском бактерий для утилизации медицинских масок

Исследователи из Кубанского государственного университета ищут бактерии, способные эффективно разлагать полипропилен - основной компонент медицинских масок. Отыскав их, ученые смогут разработать так называемый биопрепарат (биологическое средство, содержащие в своем составе микроорганизмы), который позволит утилизировать средства индивидуальной защиты без вреда для природы. Предполагается, что это будет комбинация из бактерий, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сейчас разработчики исследуют три типа почвы на наличие нужных бактерий: урбанозема (характерного для города), чернозема и берегового грунта. Чтобы проверить, повлияет ли глубина расположения маски на степень ее биодеградации, их расположили в два слоя. Так изделия смогут "попробовать на вкус" как аэробные бактерии, так и анаэробные. Первый вид живет только в присутствии кислорода, второй же в этом химическом элементе не нуждается.

"На поверхности масок образуются бактериальные биопленки. Если конкретные бактерии образовали пленку на маске, значит, они нашли там что-то "вкусное". Далее мы планируем изъять эти биопленки и посеять на особые среды, которые содержат только полипропилен. Ведь на масках бактерии мог заинтересовать не только он, но и другие налипшие вещества. И остается просто наблюдать - если количество каких-либо организмов сильно выросло в среде полипропилена, следовательно, они активно его разлагают", - пояснила участница проекта с кафедры генетики, микробиологии и биохимии биофака КубГУ Юлия Худякова.