Дельта-вариант коронавируса вытеснил остальные штаммы по всему миру

Дельта-штамм коронавируса окончательно вытеснил остальные варианты, которые теперь составляют менее одного процента от всех заражений по всему миру. Об этом сообщили медики ВОЗ на пресс-конференции. Они также отметили, что дельта-вариант зарегистрировали в 185 странах мира, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Дельта-штамм коронавируса появился в Индии в марте 2021 года, и с тех пор распространился по всему миру. Роспотребнадзор в начале августа сообщал о том, что по всей России он представлен в 68 случаях заражений, но в больших городах доля приходящихся на него заражений еще выше. Уже в июне 2021 года дельта отвечала за 90 процентов всех заражений в Санкт-Петербурге. Такое стремительное распространение связано с большей заразностью "индийского штамма" - индекс его репродукции в 2−2,5 раза больше, чем у предыдущих вариантов коронавируса. Кроме этого, дельта-штамм стал чаще вызывать тяжелое течение болезни - он увеличил риск госпитализации вдвое.

На прошедшей 21 сентября пресс-конференции ВОЗ представители организации Майк Райан (Mike Ryane) и Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove) заявили, что дельта-штамм коронавируса окончательно вытеснил его предыдущие разновидности, в том числе "альфа", "бета" и "гамма". Теперь они составляют менее одного процента заражений по всему миру.

Медики добавили, что "индийский вариант" лучше приспособился к выживанию в человеческой популяции и поэтому заменил все другие штаммы. Его зарегистрировали в 185 странах.

Кроме этого, ВОЗ исключила из списка вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI), три штамма - "йота", "эта" и "каппа". Это также связано с тем, что их вытеснил дельта-штамм.