Ученые заявили, что «мю»-штамм не сможет вытеснить «дельту»

Вариант коронавируса "мю" может преобладать в небольших сообществах, однако вытеснить "дельта"-штамм он не сможет. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США) и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта", - пояснила она.

По словам Барановой, "дельта" остается доминирующим штаммом из-за того, что у него сильное инфекционное преимущество.