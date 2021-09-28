Сообщение об опасности вакцинации от COVID-19 оказалось недостоверным

Пользователи социальных сетей и мессенджеров начали активно распространять заявления бывшего вице-президента Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ профессора Кристиана Перронна о том, что все вакцинированные от коронавируса якобы опасны для окружающих и их необходимо помещать на карантин на время зимних месяцев. При проверке информации оказалось, что сообщение содержит ряд признаков, указывающих на его недостоверность.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выдержки высказываний Перронна широко разошлись в западных соцсетях и ошибочно преподносились как утверждения представителя ВОЗ. В частности, активно продвигала это сообщение американская политическая организация America's Frontline Doctors, известная своими публикациями дезинформации о пандемии COVID-19. В России заявление врача перепечатало интернет-издание "Москва III Рим", а также портал "Конт". Ни одно крупное СМИ на слова Перронна не сослалось.

Впервые заявление французского врача прозвучало в интервью для сайта UK Column, опубликованном 13 августа 2021 года. В нем Перронн высказывал утверждения, не подкрепленные научными исследованиями: "Уже доказано в нескольких странах, что вакцинированные люди должны быть помещены на карантин и изолированы от общества. Невакцинированные люди не опасны; вакцинированные люди опасны для окружающих".

Обосновывая эти данные, Перронн приводил опыт израильских врачей, их имен он не называл: "Это доказано сейчас в Израиле, где я общаюсь со многими врачами". Кроме того, он утверждал, что в Великобритании из-за масштабной программы вакцинации "тоже есть проблемы", не приводя источника своей информации.

В открытых источниках нет информации, говорящей об опасности вакцинированных для окружающих и необходимости помещения вакцинированных на карантин. Напротив, официальные представители ВОЗ регулярно заявляют о необходимости вакцинироваться от COVID-19.

Сам Перронн в 2009 году действительно занимал должность вице-президента "Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации", которая консультирует европейскую политику ВОЗ в отношении вакцин. В декабре 2020-го он был снят с должности главы отдела инфекционных и тропических болезней в больнице Рэймонд-Пуанкаре в Гарше. Причиной стали высказывания Перронна, "которые считались недостойными выполняемой им функции".