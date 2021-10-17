Биолог назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма

Биолог Анча Баранова заявила, что "дельта"-штамм коронавируса считается самым опасным, поэтому уровень антител, который от него защитит, должен быть гораздо выше. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, людям, у которых меньше 200 единиц связывающих антител (BAU), необходимо ревакцинироваться. Нормой считается не менее 320 единиц, а от 1 000 и выше единиц обеспечит самую надежную защиту.