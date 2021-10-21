BioNTech и Pfizer сообщили о высокой эффективности бустерной дозы своей вакцины от ковида

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, сообщила о высокой эффективности и безопасности бустерной (третьей) дозы препарата. От этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении компаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Pfizer и BioNTech объявили сегодня о первых результатах третьей фазы рандомизированного контролируемого исследования, в котором оценивалась эффективность и безопасность бустерной дозы разработанной ими вакцины против коронавируса объемом 30 мкг более чем у 10 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что "в ходе испытаний бустерная доза, введенная лицам, которые ранее были привиты двумя компонентами препарата производства Pfizer-BioNTech, восстанавливала защиту вакцины против COVID-19 до высоких уровней, достигнутых после введения второй дозы, показав относительную эффективность препарата 95,6% по сравнению с лицами, не получившими третью (бустерную) дозу". Вместе с тем компании подчеркнули, что побочные эффекты в целом соответствовали другим данным о клинической безопасности вакцины. "Это первые результаты эффективности любого рандомизированного контролируемого испытания бустерной вакцины против коронавируса", - констатировали BioNTech и Pfizer.