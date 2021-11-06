Назван помогающий диабетикам снизить сахар продукт

Назван продукт, помогающий диабетикам быстро понизить уровень сахара в крови. Рекомендации врача Сары Брюэр приводит британске издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, в чесноке содержится вещество аджоен, которое может снизить уровень сахара в крови на 25 процентов. Кроме того, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день позволяет снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют "плохим" холестерином, и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта также на 25 процентов.

Помимо самих зубчиков в пищу можно добавлять чесночное масло, отмечает Брюэр. Оно также повышает усвояемость глюкозы.