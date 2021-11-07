Раскрыты главные симптомы рака поджелудочной железы

В благотворительной организации Cancer Research UK раскрыли главные симптомы рака поджелудочной железы. Об этом пишет издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметили специалисты, в большинстве случаев болезнь дает о себе знать уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться.

Инсулиномы - доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы - влияют на уровень инсулина в крови и провоцируют потливость, чувство беспокойства и головокружение. Иногда пациент может упасть в обморок, уточняют врачи.

По мере роста и распространения рака он может влиять на состояние всего тела. Так, пациент начинает терять вес, у него пропадает аппетит, увеличивается уровень сахара в крови, он чувствует недомогание.

При этом медики пока точно не могут сказать, из-за чего у людей образуется злокачественная опухоль поджелудочной железы. Однако возраст, 75 лет и более, а также наличие панкреатита повышают риск развития данной патологии.