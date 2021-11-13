Ученые предложили имплантировать электроды в мозг для лечения психических заболеваний

Американские ученые установили, что вживление электродов в мозг и стимуляция его определенного отдела электричеством усиливает когнитивный контроль и снижает тревожность, сообщило издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В исследовании приняли участие 12 человек, перенесших операцию на головном мозге по поводу эпилепсии, которым в разные отделы мозга были имплантированы электроды для выявления локализации эпилептического очага", - говорится в сообщении.

Ученые разработали и применили алгоритм, который отслеживает способность пациентов к когнитивному контролю непосредственно по активности мозга, а также на основе анализа их действий. "И когда участники эксперимента начинали хуже справляться с заданиями на когнитивный контроль, искусственный интеллект определял это и усиливал стимулирующие импульсы. Такое использование обратной связи повысило эффективность стимуляции вдвое по сравнению со стимуляцией в случайные моменты времени", - пишет автор.

Некоторые пациенты, помимо эпилепсии, страдали от сильной тревожности, которая после такой когнитивной стимуляции уменьшилась, что говорит о потенциальной эффективности метода для лечения пациентов с тяжелой и устойчивой к лекарствам тревожностью или депрессией.

Исследователи считают, что речь идет о принципиально новом подходе к лечению психических заболеваний: вместо того, чтобы пытаться подавить симптомы болезни, пациенту дают инструмент, позволяющий их контролировать.

Технологию готовят к клиническим испытаниям, у нее есть шансы быть одобренной к применению на практике, что позволит оказывать помощь пациентам с психическими заболеваниями, которым не помогают стандартные методы терапии.