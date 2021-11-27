Доктор Мясников назвал продлевающий жизнь продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о свойствах морской рыбы, употребление которой, по его словам, продлевает жизнь. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников сообщил, что пользу продукта определяет не столько наличие в рыбе витаминов B12, йода и белков, как содержание в ней полиненасыщенных кислот Омега-3.

"Кислоты Омега-3 вы нигде не найдете.Это то, что реально продлевает нашу жизнь", - объяснил врач.

Он напомнил, что вещества, содержащиеся в рыбе, улучшают работоспособность мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Помимо этого, жирные кислоты могут замедлять процессы старения.