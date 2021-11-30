Эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма изучат за три недели

Изучение эффективности вакцины "Спутник V" против нового омикрон-штамма займет три недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева телеканалу CNBC, передает Day.Az.

""Спутник"" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций [COVID-19]. Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку [эффективности вакцины против омикрона]", - приводит его слова ТАСС.

Дмитриев также высказал уверенность в возможности адаптировать вакцину под все существующие варианты вируса.