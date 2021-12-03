Врач назвала встречающееся у половины переболевших COVID-19 последствие

Более чем у половины людей, которые переболели COVID-19, появляется сердечная деформация. Такое последствие коронавируса назвала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская, сообщает "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если через три месяца после выписки из стационара, на первом визите, мы диагностировали нарушения у 58,6 процента пациентов, то через год этот процент вырос до 64,7", - рассказала Ярославская.

По ее словам, проблемы с сердцем возникают не только у пожилых пациентов - средний возраст обследованных в ходе изучения последствий коронавируса людей составил 49 лет для женщин и мужчин.

Врач подчеркнула, что у кого-то нарушения в работе сердца были выявлены впервые, у кого-то обострилось течение ранее диагностированных заболеваний.

Медик добавила, что в ходе исследования специалисты отметили серьезные последствия со стороны психического здоровья - около 60 процентов участников после болезни обнаруживали нарушение тревожного спектра.