Развеян ряд мифов о коронавирусе

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял ряд мифов, связанных с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, ученый указал, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию организма, и это было доказано в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. Кроме того, подтвердилось, что "Спутник V" не воздействует на работу генов. При этом, по его словам, у переболевших коронавирусной инфекцией мужчин на длительный период угнетается сперматогенез и возможность зачатия резко уменьшается.

Также Гинцбург прокомментировал утверждение, что переболевшим COVID-19 надо прививаться "Спутником Лайт", а не двухкомпонентной вакциной. Он отметил, что это наполовину правда, поскольку людям, перенесшим болезнь, через полгода необходимо идти в пункт вакцинации. Если есть возможность измерить уровень антител, и он превышает 300, то вторым компонентом не надо прививаться. Но если возможности измерить нет, то лучше привиться и жить спокойно, резюмировал ученый.