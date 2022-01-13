Иммунолог назвал редкий симптом COVID-19
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При COVID-19 у заболевшего может проявиться редкий симптом поражающий глаза - коньюктивит. О риске его образования заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гной - свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления", - назвал причину коньюктивита специалист.