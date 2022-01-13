https://news.day.az/medicine/1426542.html Иммунолог назвал редкий симптом COVID-19
Иммунолог назвал редкий симптом COVID-19
При COVID-19 у заболевшего может проявиться редкий симптом поражающий глаза - коньюктивит. О риске его образования заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Гной - свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления", - назвал причину коньюктивита специалист.
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