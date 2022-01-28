Назван нетипичный симптом COVID, который сохраняется после выздоровления

В ЮАР, где впервые был обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", врачи сообщили о новом, нетипичном для других штаммов симптоме заражения. Как пишет jpost.com, речь идет о мышечных болях, а именно - о боле в спине, о которой сообщают все больше пациентов с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что данные индийских и норвежских исследователей подтверждают это утверждение. Предполагается, что причиной боли в спине, вероятно, являются воспалительные процессы в организме, поскольку иммунная система борется с вирусом. При этом некоторые врачи подозревают, что "омикрон" оказывает уникальное воздействие на скелетную и мышечную системы, которое проявляется в мышечном боли, однако эта теория никак не подтверждена.

"Среди пациентов с "омикроном", как правило, стало больше жалоб на боль в спине и меньше на потеряю обоняния", - отметила доктор Энн Мэри.

Опасение вызывает и тот факт, что множество больных, перенесших COVID-19, уже после выздоровления продолжают жаловаться на боли в спине. В связи с этим врачи делают вывод, что этот симптом, по всей видимости, способен сохраняться длительное время у заразившихся коронавирусом.