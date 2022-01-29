Врач назвала два самых частых симптома "омикрона"

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. Об этом рассказала врач-терапевт Марина Астафьева в интервью телеканалу "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные", - рассказала специалист.

Она уточнила, что сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время "прийти в себя".