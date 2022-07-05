Насколько опасна передача вируса оспы обезьян через поверхности?

Немецкие учёные обнаружили ДНК распространяющегося по миру вируса в комнатах пациентов с обезьяньей оспой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако означает ли это, что загрязнение поверхностей вирусной ДНК или жизнеспособным вирусом опасно для людей, которые контактируют с такими поверхностями?

Что известно науке на данный момент о том, может ли в этом случае произойти заражение?

После ликвидации натуральной оспы и прекращения всеобщей вакцинации против этого патогена оспа обезьян в настоящее время является наиболее распространённой ортопоксвирусной инфекцией среди людей.

В настоящее время учёные говорят о вспышке оспы обезьян за пределами известных эндемичных районов (как мы рассказывали ранее, в некоторых странах Африки оспа обезьян хозяйничает многие годы). О нынешней вспышке известно, что передача патогена в основном происходит при тесном физическом контакте с людьми, которые болеют с явными симптомами). При этом в Африке передача чаще всего происходила от животных к человеку при прямом или непрямом (например, при работе с помётом животных) контакте.

А вот данные о загрязнении поверхностей вирусом и, соответственно, опасности заражения таким образом людей пока очень ограничены.

Специалисты из Германии провели отбор проб в палатах пациентов клиник, у которых была диагностирована оспа обезьян. Палаты пациентов были отделены от коридора тамбурами, где персонал больницы надевал и снимал средства индивидуальной защиты.

Микробиологи собрали мазки с поверхностей в ближайших и смежных комнатах двух госпитализированных больных обезьяньей оспой в Германии.

Заражение поверхностей, на которых располагалось до 100 тысяч копий вируса на квадратный сантиметр, оценивалось с помощью ПЦР-тестирования. Также вирус был успешно выделен из образцов с поверхностей с более чем миллионом частиц патогена.

По словам авторов исследования, все поверхности, к которым прикасались два пациента, имели непосредственное вирусное загрязнение. Самая высокая вирусная нагрузка была обнаружена в ванных комнатах больных (кран, раковина и сиденье для унитаза).

Ткани, такие как полотенца, рубашки или наволочки, которые часто использовались пациентами, также были заражены вирусом.

Однако присутствие вируса вовсе не означает, что обязательно произойдёт заражение.

Авторы подчёркивают, что в настоящее время у медиков нет чётких данных, демонстрирующих, какая доза вируса приводит к заражению человека оспой обезьян.

Однако предполагается, что для полноценного инфицирования требуется значительно более высокая доза патогена, чем для других ортопоксвирусных заболеваний. Так, вирус натуральной оспы, с которым мир успешно поборолся благодаря массовой вакцинации, значительно быстрее и проще заражает человека, а также приводит к более серьёзным осложнениям.

Поэтому немецкие исследователи пишут в своей статье следующее: поэтому подчеркнём, что "несмотря на высокую контаминацию до 105 имп/см2, а также на успешное выделение вируса обезьяньей оспы из образцов с общим числом копий более 106, наши результаты не доказывают, что заражение может произойти при контакте с этими поверхностями".

Дело в том, что тот же метод ПЦР может достоверно обнаруживать вирус в образцах, но для учёных это не даёт важной информации о его жизнеспособности или вирулентности, то есть способности вызывать заболевание.

Тем не менее учёные полагают, что профилактика передачи вируса от пациентов с симптомами должна быть продумана индивидуально.

Как минимум необходимы "регулярная дезинфекция мест частого контакта рук и кожи в процессе ухода в дополнение к регулярной уборке помещений и дезинфекции поверхностей с использованием продуктов с как минимум вирулицидной активностью против оболочечных вирусов". Это может уменьшить количество вирусов на поверхностях и тем самым снизить риск передачи инфекции.